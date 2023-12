Visite Guidée : « Les noctambulations à Montcuq » 8 rue La Promenade Montcuq-en-Quercy-Blanc, 3 décembre 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Laissez-vous conter la grande et les petites histoires qui firent les grandes heures du village de Montcuq au gré de ses ruelles sinueuses éclairées aux flambeaux pour l’occasion..

2024-07-25 20:45:00 fin : 2024-07-25 . 10 EUR.

8 rue La Promenade Devant l’Office de tourisme

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



Let yourself be told the great and small stories that made the great hours of the village of Montcuq along its winding streets lit with torches for the occasion.

Déjese contar las grandes y pequeñas historias que protagonizaron las grandes horas del pueblo de Montcuq a lo largo de sus sinuosas calles iluminadas con antorchas para la ocasión.

Lassen Sie sich in den verwinkelten Gassen, die zu diesem Anlass mit Fackeln beleuchtet werden, die großen und kleinen Geschichten erzählen, die die großen Zeiten des Dorfes Montcuq ausmachten.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Cahors – Vallée du Lot