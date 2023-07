Balade contée en musique 8 rue Jules Marouzeau Fleurat, 22 juillet 2023, Fleurat.

Fleurat,Creuse

Balade contée en musique par les chemins, retour sous les étoiles, avec Sandrine Gniady, conteuse, et Vincent Brusel, musicien. Rendez-vous devant la salle polyvalente à 21h00. Collation sur place..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . EUR.

8 rue Jules Marouzeau Salle des fêtes

Fleurat 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Musical storytelling walk along the paths, returning under the stars, with Sandrine Gniady, storyteller, and Vincent Brusel, musician. Meet in front of the Salle polyvalente at 9:00 pm. Snacks on site.

Paseo musical cuentacuentos por los senderos, regreso bajo las estrellas, con Sandrine Gniady, cuentacuentos, y Vincent Brusel, músico. Encuentro frente a la Salle polyvalente a las 21:00 h. Merienda in situ.

Erzählter Spaziergang mit Musik über die Wege, zurück unter den Sternen, mit Sandrine Gniady, Erzählerin, und Vincent Brusel, Musiker. Treffpunkt vor der Mehrzweckhalle um 21.00 Uhr. Imbiss vor Ort.

