Théâtre, musique et chant Tchan Tchan Tango 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande, samedi 16 mars 2024.

Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

Hors les murs de l’Ébénisterie dans le cadre de la politique de la ville, Salle Clarisse Brian-Reclus à Sainte-Foy-La-Grande.

Tchan Tchan Tango – Théâtre, musique et chant.

Trois jeunes femmes racontent leur rencontre avec le tango. La révélation que celui-ci provoque chez chacune d’entre elles va bouleverser leur vie : elles vont découvrir ce qu’elles sont réellement et non ce que la société voudrait faire d’elles. Le tango sera leur chance.

Par la Compagnie Imagine – Avec Mathilde Maumont et Loïc le Guillanton.

8 rue Jean-Louis Faure Salle Clarisse Brian-Reclus

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine lebenisterie33@gmail.com



