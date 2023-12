Soirée Apéro-Concert en partenariat avec le Club Agalliao : Igee 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande, 23 janvier 2024, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-23 19:30:00

fin : 2024-01-23

Rappeur à l’origine, c’est avec son 1er EP « Mirages » qu’Igee commence sa transition stylistique fin 2020. L’EP « Nous les gens » sorti mi-2022 inscrit pour de bon le jeune homme dans le paysage de la nouvelle pop française, avec des titres comme « Reste normal », « Vide » ou encore « Incertain », tous accompagnés par des visuels léchés et marquants. Un projet couronné de + de 700 000 streams et d’une tournée d’une vingtaine de dates, dont une date parisienne pleine à craquer aux Trois Baudets.

Tout public.

Entrée : 8€, réduit 6€ (pour les jeunes de moins de 18 ans, les bénéficiaires de minima sociaux, les demandeurs d’emploi, les personnes en situation de handicap, les habitants du quartier prioritaire de la Politique de la Ville, sur présentation d’un justificatif). Apéro en supplément.

P’tites Scènes en partenariat avec le Département de la Gironde et l’iddac..

Rappeur à l’origine, c’est avec son 1er EP « Mirages » qu’Igee commence sa transition stylistique fin 2020. L’EP « Nous les gens » sorti mi-2022 inscrit pour de bon le jeune homme dans le paysage de la nouvelle pop française, avec des titres comme « Reste normal », « Vide » ou encore « Incertain », tous accompagnés par des visuels léchés et marquants. Un projet couronné de + de 700 000 streams et d’une tournée d’une vingtaine de dates, dont une date parisienne pleine à craquer aux Trois Baudets.

Tout public.

Entrée : 8€, réduit 6€ (pour les jeunes de moins de 18 ans, les bénéficiaires de minima sociaux, les demandeurs d’emploi, les personnes en situation de handicap, les habitants du quartier prioritaire de la Politique de la Ville, sur présentation d’un justificatif). Apéro en supplément.

P’tites Scènes en partenariat avec le Département de la Gironde et l’iddac.

Rappeur à l’origine, c’est avec son 1er EP « Mirages » qu’Igee commence sa transition stylistique fin 2020. L’EP « Nous les gens » sorti mi-2022 inscrit pour de bon le jeune homme dans le paysage de la nouvelle pop française, avec des titres comme « Reste normal », « Vide » ou encore « Incertain », tous accompagnés par des visuels léchés et marquants. Un projet couronné de + de 700 000 streams et d’une tournée d’une vingtaine de dates, dont une date parisienne pleine à craquer aux Trois Baudets.

Tout public.

Entrée : 8€, réduit 6€ (pour les jeunes de moins de 18 ans, les bénéficiaires de minima sociaux, les demandeurs d’emploi, les personnes en situation de handicap, les habitants du quartier prioritaire de la Politique de la Ville, sur présentation d’un justificatif). Apéro en supplément.

P’tites Scènes en partenariat avec le Département de la Gironde et l’iddac.

EUR.

8 rue Jean-Louis Faure Salle Clarisse Brian-Reclus

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-26 par OT du Pays Foyen