Cabaret Happy Folie’s 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande, 16 décembre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

A l’approche des fêtes de fin d’année, la commune de Sainte-Foy-La-Grande vous accueille… au cabaret !

C’est en effet avec plumes, strass et paillettes que les artistes – passionnés – d’Happy Folie’s font le pari de vous émerveiller avec un spectacle dynamique et éclectique.

Chant, danse, comédie seront au rendez-vous sans oublier l’indémodable et incontournable… french cancan !

Tout public – Durée : 1h30..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

8 rue Jean-Louis Faure Salle Clarisse Brian-Reclus

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As the festive season approaches, the commune of Sainte-Foy-La-Grande welcomes you… to the cabaret!

With feathers, rhinestones and sequins, the passionate artists of Happy Folie’s will dazzle you with a dynamic and eclectic show.

Singing, dancing and comedy will be the order of the day, not forgetting the timeless and inescapable… French cancan!

All audiences – Duration: 1h30.

A medida que se acercan las fiestas, la ciudad de Sainte-Foy-La-Grande le da la bienvenida… ¡al cabaret!

Con plumas, pedrería y lentejuelas, los apasionados artistas de Happy Folie’s le deslumbrarán con un espectáculo dinámico y ecléctico.

Canto, baile y comedia no faltarán a la cita, sin olvidar el eterno e ineludible… ¡cancán francés!

Todos los públicos – Duración: 1h30.

Die Gemeinde Sainte-Foy-La-Grande lädt Sie in der Vorweihnachtszeit zu einem Kabarett ein

Mit Federn, Strass und Pailletten wollen die leidenschaftlichen Künstler von Happy Folie’s Sie mit einer dynamischen und eklektischen Show begeistern.

Gesang, Tanz, Komik und nicht zuletzt der zeitlose und unumgängliche French Cancan stehen auf dem Programm

Für alle Altersgruppen – Dauer: 1,5 Stunden.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT du Pays Foyen