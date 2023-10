Journée pour les aidants et pour les curieux 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande, 5 décembre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Journée pour les aidants et pour les curieux à la Salle Clarisse Brian-Reclus de 9h à 17h30.

« Dis, tu m’aides? »

Cette journée conviviale vous propose de multiples activités :

– 9h15 – 12h30 : Tables rondes

– 13h – 14h : Repas

– 14h30 – 16h : Spectacle théâtral (Théâtre d’improvisation, par la compagnie Enunseulmot)

– 16h – 17h30 : Stands d’information

– 9h – 17h30 : Exposition artistique de portraits d’aidants familiaux.

Problème de mobilité : La Communauté de Communes du Pays Foyen propose des solutions. Alors parlez-en lors de votre inscription!

Date limite d’inscription le 27 Novembre 2023.

Nous vous attendons nombreux!.

8 rue Jean-Louis Faure Salle Clarisse Brian-Reclus

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Day for caregivers and the curious at Salle Clarisse Brian-Reclus from 9am to 5:30pm.

« Say, can you help me? »

This convivial day offers a wide range of activities:

– 9:15am – 12:30pm: Round tables

– 1pm – 2pm: Lunch

– 2.30pm – 4pm: Theatrical show (Improvisation theater, by the Enunseulmot company)

– 16h – 17h30 : Information stands

– 9 a.m. – 5:30 p.m.: Art exhibition of portraits of family caregivers.

Mobility problems: The Communauté de Communes du Pays Foyen offers solutions. Talk about it when you register!

Registration deadline: November 27, 2023.

We look forward to seeing you there!

Jornada para cuidadores y curiosos en la Salle Clarisse Brian-Reclus de 9.00 a 17.30 h.

« Dime, ¿puedes ayudarme?

Esta agradable jornada ofrece diversas actividades:

– 9.15 h – 12.30 h: Mesas redondas

– 13.00 – 14.00: Comida

– 14.30 – 16.00: Espectáculo teatral (teatro de improvisación, a cargo de la compañía Enunseulmot)

– 16.00 – 17.30 h: Puestos de información

– 9.00 – 17.30 h: Exposición de retratos de cuidadores familiares.

Problemas de movilidad: La Communauté de Communes du Pays Foyen ofrece soluciones. ¡Háblenos de ello cuando se inscriba!

Fecha límite de inscripción: 27 de noviembre de 2023.

¡Le esperamos!

Tag für pflegende Angehörige und Neugierige in der Salle Clarisse Brian-Reclus von 9.00 bis 17.30 Uhr.

« Sag, hilfst du mir? »

Dieser gesellige Tag bietet Ihnen eine Vielzahl von Aktivitäten:

– 9.15 – 12.30 Uhr: Runde Tische

– 13.00 – 14.00 Uhr: Mahlzeit

– 14:30 – 16:00 Uhr: Theateraufführung (Improvisationstheater, von der Theatergruppe Enunseulmot)

– 16h – 17h30: Informationsstände

– 9h – 17h30: Kunstausstellung mit Porträts von pflegenden Angehörigen.

Mobilitätsprobleme: Die Communauté de Communes du Pays Foyen bietet Lösungen an. Sprechen Sie also bei Ihrer Anmeldung darüber!

Anmeldeschluss ist der 27. November 2023.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

