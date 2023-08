3 jours de spectacles offerts! à la Salle Clarisse Brian 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande, 24 novembre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

3 jours de spectacles offerts !

Salle Clarisse Brian-Reclus

Vendredi 24 novembre à 10 h 30

Spectacle scolaire : Le voyage d’Augustine

Samedi 25 novembre à 20 h 30

Tous en scène – Soirée théâtre

Dimanche 26 novembre à 16 h

Concert pour deux pianos

Ces spectacles sont offerts dans le cadre de la politique de la ville.

Participation libre, au chapeau..

8 rue Jean-Louis Faure Salle Clarisse Brian-Reclus

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



3 days of free shows!

Clarisse Brian-Reclus Hall

Friday, November 24 at 10:30 a.m

School show: Augustine’s journey

Saturday, November 25 at 8:30 pm

Tous en scène – Theater evening

Sunday, November 26 at 4 p.m

Concert for two pianos

These shows are offered as part of the city’s urban policy.

Free participation, by the hat.

3 días de espectáculos gratuitos

Sala Clarisse Brian-Reclus

Viernes 24 de noviembre a las 10.30 h

Espectáculo escolar: el viaje de Agustín

Sábado 25 de noviembre a las 20.30 h

Tous en scène – Noche de teatro

Domingo 26 de noviembre a las 16.00 h

Concierto para dos pianos

Estos espectáculos se ofrecen en el marco de la política municipal.

Entrada gratuita, con sombrero.

3 Tage lang werden Aufführungen angeboten!

Clarisse Brian-Reclus-Saal

Freitag, den 24. November um 10.30 Uhr

Schulaufführung: Augustines Reise

Samstag, 25. November um 20.30 Uhr

Tous en scène – Theaterabend

Sonntag, den 26. November um 16 Uhr

Konzert für zwei Klaviere

Diese Aufführungen werden im Rahmen der Stadtpolitik angeboten.

Teilnahme frei, mit Hut.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT du Pays Foyen