Karaoké 8 Rue Jean Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande, 17 novembre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

L’Atelier 104 vous propose une soirée pleine de divertissement avec un karaoké animé par Boris Animation !

Buvette et restauration sur place (croque monsieur).

2023-11-17 fin : 2023-11-17 23:00:00. .

8 Rue Jean Louis Faure Salle Clarisse Brian

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



L’Atelier 104 invites you to a fun-filled evening of karaoke hosted by Boris Animation!

Refreshments and food on site (croque monsieur)

Atelier 104 le ofrece una velada de entretenimiento con karaoke a cargo de Boris Animation

Refrescos y comida in situ (croque monsieur)

Das Atelier 104 bietet Ihnen einen Abend voller Unterhaltung mit Karaoke, das von Boris Animation moderiert wird!

Getränke und Speisen vor Ort (Croque Monsieur)

