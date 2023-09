Soirée ciné-débat De nos fermes à nos jardins 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande, 5 octobre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Soirée ciné-débat « De nos fermes à nos jardins,

– mêmes solutions?

– mêmes méthodes?

– mêmes objectifs?

Projection du film « Une ferme sur sol vivant » suivie d’un débat en présence d’intervenants locaux.

Soirée évènement tout public.

Soirée avec entracte et pot de l’amitié

Projection et soirée ouvertes à tous, PAF proposée le soir de l’événement.

Renseignements et inscription recommandé par mail à l’adresse : upoj@aurasdusol.org.

2023-10-05 fin : 2023-10-05 23:30:00. .

8 rue Jean-Louis Faure Salle Clarisse Brian

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Movie-debate evening « From our farms to our gardens,

– mêmes solutions?

– the same methods?

– same objectives?

Screening of the film « Une ferme sur sol vivant » followed by a debate with local speakers.

Evening event open to all.

Evening with intermission and pot de l’amitié

Screening and evening open to all, PAF proposed on the evening of the event.

Information and registration recommended by e-mail: upoj@aurasdusol.org

Cine-debate « De nuestras granjas a nuestros jardines,

– ¿las mismas soluciones?

– ¿los mismos métodos?

– ¿los mismos objetivos?

Proyección de la película « Une ferme sur sol vivant » seguida de un debate en presencia de ponentes locales.

Velada abierta a todos.

Velada con intermedio y bebidas

Proyección y velada abiertas a todos, entrada ofrecida la noche del evento.

Información e inscripciones recomendadas por correo electrónico: upoj@aurasdusol.org

Film- und Diskussionsabend « Von unseren Bauernhöfen zu unseren Gärten,

– dieselben Lösungen?

– die gleichen Methoden?

– dieselben Ziele?

Vorführung des Films « Une ferme sur sol vivant » (Ein Bauernhof auf lebendem Boden) mit anschließender Diskussion in Anwesenheit lokaler Akteure.

Abendveranstaltung für die gesamte Öffentlichkeit.

Abendveranstaltung mit Pause und Umtrunk

Vorführung und Abendveranstaltung für alle offen, PAF wird am Abend der Veranstaltung angeboten.

Informationen und Anmeldung empfohlen per E-Mail an: upoj@aurasdusol.org

