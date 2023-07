Stage de danse 8 Rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande, 31 août 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Stage de danse le Jeudi 31 Août et le Vendredi 1er Septembre.

Éveil à la danse (4-6 ans) et découverte de la danse classique.

CE1 – CE2 : 14h à 15h

CM1 – CM2 : 15h à 16h

Collège et Lycée : 16h à 17h

Le Jeudi = Moyenne et Grande Section : 17h à 17h45

Le Vendredi = CP : 17h à 17h45.

2023-08-31 fin : 2023-09-01 17:45:00. EUR.

8 Rue Jean-Louis Faure Atelier 104

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Dance workshop on Thursday August 31st and Friday September 1st.

Dance initiation (4-6 years) and discovery of classical dance.

CE1 – CE2 : 14h à 15h

CM1 – CM2: 3pm to 4pm

Collège and Lycée: 4pm to 5pm

Thursday = Moyenne and Grande Section: 5pm to 5:45pm

Friday = CP: 5pm to 5:45pm

Taller de danza el jueves 31 de agosto y el viernes 1 de septiembre.

Iniciación a la danza (4-6 años) y descubrimiento de la danza clásica.

CE1 – CE2: de 14h a 15h

CM1 – CM2: de 15.00 a 16.00 h

Collège y Lycée: de 16h a 17h

Jueves = Moyenne y Grande Section: de 17:00 a 17:45

Viernes = CP: de 17:00 a 17:45

Tanzkurs am Donnerstag, den 31. August und Freitag, den 1. September.

Tanzerziehung (4-6 Jahre) und Entdeckung des klassischen Tanzes.

CE1 – CE2: 14h bis 15h

Vierte Klasse: 15 bis 16 Uhr

Mittelstufe und Oberstufe: 16 bis 17 Uhr

Donnerstags = Mittlere und Große Abteilung: 17:00 bis 17:45 Uhr

Freitag = Erstklässler: 17.00 bis 17.45 Uhr

Mise à jour le 2023-07-12 par OT du Pays Foyen