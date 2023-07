Les Master Class de l’Atelier 104 8 Rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande, 31 août 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Les Master Class de l’Atelier 104 !

Viens découvrir :

– La guitare classique le Jeudi 31 Août de 14h à 15h

– La flûte traversière le Jeudi 31 Août de 15h à 16h

– La batterie le Vendredi 1er Septembre de 17h à 18h

Inscriptions par mail : atelier104@wanadoo.fr.

2023-08-31 fin : 2023-09-01 18:00:00. EUR.

8 Rue Jean-Louis Faure Atelier 104

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Master Classes at Atelier 104!

Come and discover :

– Classical guitar on Thursday August 31 from 2 to 3 pm

– Flute on Thursday August 31st from 3 pm to 4 pm

– Drums Friday September 1, 5pm to 6pm

Registration by e-mail: atelier104@wanadoo.fr

Clases magistrales en el Atelier 104

Venga y descubra :

– La guitarra clásica el jueves 31 de agosto de 14h a 15h

– La flauta travesera el jueves 31 de agosto de 15h a 16h

– Batería el viernes 1 de septiembre de 17.00 a 18.00 horas

Inscripciones por correo electrónico: atelier104@wanadoo.fr

Die Master Class des Atelier 104!

Komm und entdecke :

– Klassische Gitarre am Donnerstag, den 31. August von 14:00 bis 15:00 Uhr

– Querflöte am Donnerstag, den 31. August, von 15:00 bis 16:00 Uhr

– Schlagzeug am Freitag, den 1. September von 17:00 bis 18:00 Uhr

Anmeldungen per E-Mail: atelier104@wanadoo.fr

Mise à jour le 2023-07-12 par OT du Pays Foyen