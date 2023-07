Foire aux vins et bières 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande, 16 juillet 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Sainte-Foy-la-Grande,Gironde

Foire aux vins et bières le dimanche 16 et le lundi 17 Juillet de 10h à 21h30.

Restaurant local sur place (Le Victor Hugo).

Dégustation de vins locaux.

Jeux traditionnels en bois.

Bar à huîtres et fromagerie.

Brasseur bières locales.

Entrée Salle Clarisse Brian Reclus.

Dimanche 16 Juillet, concert groupe local à partir de 19h30 : Les Zazimutes.

Lundi 17 Juillet, soirée années 80 à partir de 19h30 : 80’S Covers Club..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 21:30:00. .

8 rue Jean-Louis Faure Salle Clarisse Brian Reclus

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Wine and beer fair on Sunday July 16 and Monday July 17 from 10am to 9:30pm.

Local restaurant on site (Le Victor Hugo).

Local wine tasting.

Traditional wooden games.

Oyster bar and cheese shop.

Local beer brewer.

Entrance to Salle Clarisse Brian Reclus.

Sunday July 16, concert by local band from 7.30pm: Les Zazimutes.

Monday July 17, 80’s party from 7.30pm: 80’S Covers Club.

Feria del vino y la cerveza el domingo 16 y el lunes 17 de julio de 10.00 a 21.30 h.

Restaurante local in situ (Le Victor Hugo).

Degustación de vinos locales.

Juegos tradicionales de madera.

Tienda de ostras y quesos.

Cervecería local.

Entrada a la Sala Clarisse Brian Reclus.

Domingo 16 de julio, concierto de un grupo local a partir de las 19.30 h: Les Zazimutes.

Lunes 17 de julio, fiesta de los 80 a partir de las 19.30 h: 80’S Covers Club.

Wein- und Biermesse am Sonntag, den 16. und Montag, den 17. Juli von 10:00 bis 21:30 Uhr.

Lokales Restaurant vor Ort (Le Victor Hugo).

Verkostung von lokalen Weinen.

Traditionelle Spiele aus Holz.

Austernbar und Käserei.

Brauerei für lokale Biere.

Eingang Salle Clarisse Brian Reclus.

Sonntag, 16. Juli, Konzert einer lokalen Band ab 19:30 Uhr: Les Zazimutes.

Montag, 17. Juli, 80er-Jahre-Abend ab 19:30 Uhr: 80’S Covers Club.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT du Pays Foyen