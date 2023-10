Match de hockey sur glace contre le Mont Blanc | Drakkars de Caen 8 rue Jean de la Varende Caen, 6 février 2024, Caen.

Caen,Calvados

Les Drakkars de Caen affrontent les Yétis du Mont Blanc dans le cadre du championnat de Division 1 de hockey sur glace..

2024-02-06 20:30:00 fin : 2024-02-06 22:30:00. .

8 rue Jean de la Varende Patinoire de Caen la mer

Caen 14000 Calvados Normandie



The Caen Drakkars take on the Mont Blanc Yetis in the Division 1 ice hockey championship.

Los Caen Drakkars se enfrentan a los Mont Blanc Yetis en el marco del campeonato de la División 1 de hockey sobre hielo.

Die Drakkars de Caen treffen in der Eishockeymeisterschaft der Division 1 auf die Yétis du Mont Blanc.

