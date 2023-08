Drakkars de Caen – Match amical de hockey sur glace contre Dunkerque 8 rue Jean de la Varende Caen, 23 septembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Les Drakkars de Caen affrontent les Corsaires de Dunkerque dans le cadre d’un match amical de hockey sur glace..

2023-09-23 20:30:00 fin : 2023-09-23 22:30:00. .

8 rue Jean de la Varende Patinoire de Caen la mer

Caen 14000 Calvados Normandie



The Caen Drakkars take on the Dunkirk Corsaires in a friendly ice hockey match.

Los Caen Drakkars se enfrentan a los Dunkirk Corsaires en un partido amistoso de hockey sobre hielo.

Die Drakkars de Caen treffen in einem Eishockey-Freundschaftsspiel auf die Corsaires de Dunkerque.

