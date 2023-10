PUBLICS ? Résidence – ateliers – spectacle 8 Rue Jean Chavoix Excideuil, 17 octobre 2023, Excideuil.

Excideuil,Dordogne

17 oct – 17h30 à 19h : ateliers écriture, théâtre

18 oct – 14h à 18h : ateliers écriture, théâtre, papier végétal, création de costumes & teintures végétales

19 oct : Spectacle pluridisciplinaire à Excideuil

18h : déambulation depuis l’office du tourisme

18h30 : spectacle à la Villa Les Roses..

8 Rue Jean Chavoix Villa Les Roses

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



oct 17 – 5:30pm to 7pm: writing and theater workshops

oct 18 – 2pm to 6pm: writing, theater, vegetable paper, costume & vegetable dye workshops

oct 19: Multidisciplinary show in Excideuil

6pm: stroll from the tourist office

6:30pm: show at Villa Les Roses.

17 de octubre – de 17.30 a 19.00 h: talleres de escritura y teatro

18 de octubre – de 14.00 a 18.00 h: talleres de escritura y teatro, papel vegetal, diseño de vestuario y tintes vegetales

19 de octubre: espectáculo multidisciplinar en Excideuil

18.00 h: paseo desde la oficina de turismo

18.30 h: espectáculo en la Villa Les Roses.

17. Okt – 17.30 bis 19 Uhr: Schreib- und Theaterworkshops

18. Oktober – 14 bis 18 Uhr: Schreib- und Theaterworkshops, Pflanzenpapier, Herstellung von Kostümen und Pflanzenfarben

19. Okt: Multidisziplinäres Spektakel in Excideuil

18h: Spaziergang vom Tourismusbüro aus

18:30 Uhr: Aufführung in der Villa Les Roses.

