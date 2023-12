Contes de Noël au centre culturel Yves Guyon 8 Rue Hoche Noyon Catégories d’Évènement: NOYON

Le jeudi 28 décembre 2023, pour terminer les fêtes de Noël et rester dans l'esprit nous vous proposons de découvrir quelques contes de Noël.

Contes proposé par les conteuses et conteurs amateurs de la Compagnie Conte Là D’ssus. 17h : Jeune public. Contes de Noël à partager en famille, histoire de quitter en douceur Noël.

20h30 : Adultes. Entre deux fêtes, deux salles…deus ambiances ! Entrée gratuite – Réservation souhaitée.

Plus d’informations : www.conteladssus.fr / 06 07 99 17 76

Centre Culturel Yves Guyon – 8 bis rue Hoche – Noyon

Noyon 60400 Oise Hauts-de-France

