Exposition – Totems et verticalités 8, rue Henry Chartier Mortagne-au-Perche, 1 juillet 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Exposition des oeuvres de Marc Vellay, à découvrir au sein de son atelier.

Exposition visible :

– le vendredi de 13h à 19h

– le samedi de 10h à 19h

– le dimanche de 10h à 13h

ou sur rendez-vous.

Vendredi 2023-07-01 fin : 2023-07-31 . .

8, rue Henry Chartier Atelier Marc Vellay

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Exhibition of Marc Vellay’s works, to be discovered in his studio.

Exhibition open :

– friday, 1pm to 7pm

– saturday, 10 am to 7 pm

– sunday, 10am to 1pm

or by appointment

Exposición de la obra de Marc Vellay en su estudio.

Exposición abierta :

– viernes, de 13:00 a 19:00

– sábado de 10:00 a 19:00

– domingo de 10:00 a 13:00

o con cita previa

Ausstellung der Werke von Marc Vellay, zu entdecken in seinem Atelier.

Ausstellung zu sehen :

– am Freitag von 13h bis 19h

– am Samstag von 10h bis 19h

– am Sonntag von 10h bis 13h

oder nach Vereinbarung

