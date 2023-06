Soirée karaoké-dansant 8, rue Henri Barbusse Cérilly, 8 juillet 2023, Cérilly.

Cérilly,Allier

Samedi 8 Juillet 2023, l’Auberge du Pont à Cérilly, vous propose une soirée karaoké-dansant avec Jean Lo Night 80- Tous les tubes des années 80.

Repas sur réservation..

8, rue Henri Barbusse Auberge du Pont

Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Saturday July 8, 2023, l’Auberge du Pont in Cérilly, France, invites you to an evening of karaoke and dancing with Jean Lo Night 80- All the hits of the 80s.

Meal on reservation.

Sábado 8 de julio 2023, el Auberge du Pont en Cérilly, le invita a una noche de karaoke y baile con Jean Lo Noche 80- Todos los éxitos de los años 80.

Comida previa reserva.

Am Samstag, den 8. Juli 2023, bietet Ihnen die Auberge du Pont in Cérilly einen Karaoke-Tanzabend mit Jean Lo Night 80- Alle Hits der 80er Jahre.

Essen auf Vorbestellung.

