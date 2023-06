Module m.a.o 8 Rue Gustave Lebon Nogent-le-Rotrou, 3 juillet 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

L’école de musique de Nogent-le-Rotrou vous propose un module M.A.O (musique assistée par ordinateur) du lundi 03 au vendredi 07 juillet..

2023-07-03 à ; fin : 2023-07-07 20:00:00. EUR.

8 Rue Gustave Lebon

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The Nogent-le-Rotrou music school is offering a M.A.O (computer-assisted music) module from Monday 03 to Friday 07 July.

La escuela de música de Nogent-le-Rotrou propone un módulo de M.A.O (música asistida por ordenador) del lunes 03 al viernes 07 de julio.

Die Musikschule in Nogent-le-Rotrou bietet Ihnen von Montag, dem 03. Juli, bis Freitag, dem 07. Juli, ein M.A.O.-Modul (computergestützte Musik) an.

Mise à jour le 2023-06-23 par OT DU PERCHE