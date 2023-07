FESTIVAL RÉSONUANCES – ‘LES ELLES DE LA FORÊT’ AUX JARDINS EN TERRASSES 8 rue Grillot Plombières-les-Bains, 27 juillet 2023, Plombières-les-Bains.

Plombières-les-Bains,Vosges

Eté dans les Vosges : le violoncelle à l’honneur lors du festival RésoNuances

Évènement désormais incontournable de la saison culturelle estivale, le festival RésoNuances aura lieu cet été du 11 juillet au 4 août. Quatre formations musicales, chacune assurant une tournée de quatre dates consécutives, se succèderont pour un total de seize concerts dans onze jardins vosgiens. Point commun de l’ensemble des groupes : le violoncelle.

27 juillet, aux Jardins en Terrasses, à Plombières-les-Bains

LES ELLES DE LA FORÊT : Mapie CABURET : récit, Pascale BERTHOMIER et Stann DUGUET : violoncelle

Dans le cadre du Festival RésoNuances, cap sur 2023 aux côtés de Suzy-Ann découvrant la forêt des Elles. Un spectacle où chantent les violoncelles pour ouvrir des portes sur un futur désirable. RDV dans l’écrin de nature des Jardins en Terrasses. (à partir de 10 ans)

Buvette et petite restauration à partir de 18h30

Début du spectacle à 20 h. Tout public

Jeudi 2023-07-27 20:00:00 fin : 2023-07-27 . 14 EUR.

8 rue Grillot Les Jardins en Terrasses

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est



Summer in the Vosges: the cello takes center stage at the RésoNuances festival

The RésoNuances festival has become a not-to-be-missed event in the summer cultural season, taking place this summer from July 11 to August 4. Four musical groups, each touring four consecutive dates, will perform a total of sixteen concerts in eleven Vosges gardens. What all the groups have in common: the cello.

july 27, at Jardins en Terrasses, Plombières-les-Bains

LES ELLES DE LA FORÊT: Mapie CABURET: narration, Pascale BERTHOMIER and Stann DUGUET: cello

As part of the RésoNuances Festival, head for 2023 with Suzy-Ann as she discovers the forest of Elles. A show where cellos sing to open doors to a desirable future. Rendezvous in the natural setting of Jardins en Terrasses (ages 10 and up)

Refreshments and snacks from 6:30 p.m

Show starts at 8 pm

Verano en los Vosgos: el violonchelo, protagonista del festival RésoNuances

Cita ineludible de la temporada cultural estival, el festival RésoNuances se celebrará este verano del 11 de julio al 4 de agosto. Cuatro grupos musicales, cada uno en cuatro fechas consecutivas, ofrecerán un total de dieciséis conciertos en once jardines de los Vosgos. Todos los grupos tienen en común el violonchelo.

27 de julio, en Jardins en Terrasses, Plombières-les-Bains

LES ELLES DE LA FORÊT: Mapie CABURET: narrativa, Pascale BERTHOMIER y Stann DUGUET: violonchelo

En el marco del Festival RésoNuances, diríjase al año 2023 de la mano de Suzy-Ann para descubrir el bosque de Elles. Un espectáculo donde los violonchelos cantan para abrir las puertas a un futuro deseable. Cita en el marco natural de Jardins en Terrasses (a partir de 10 años)

Refrescos y aperitivos a partir de las 18.30 h

Espectáculo a partir de las 20.00 h

Sommer in den Vogesen: Das Cello wird beim Festival RésoNuances geehrt

Das Festival RésoNuances ist ein fester Bestandteil der kulturellen Sommersaison und findet in diesem Sommer vom 11. Juli bis zum 4. August statt. Vier Musikgruppen, die jeweils eine Tournee mit vier aufeinanderfolgenden Terminen absolvieren, werden insgesamt 16 Konzerte in elf Vogesen-Gärten geben. Die Gemeinsamkeit aller Gruppen: das Cello.

27. Juli, in den Jardins en Terrasses in Plombières-les-Bains

LES ELLES DE LA FORÊT: Mapie CABURET: Erzählung, Pascale BERTHOMIER und Stann DUGUET: Violoncello

Im Rahmen des Festivals RésoNuances geht es an der Seite von Suzy-Ann, die den Wald der Elles entdeckt, ins Jahr 2023. Eine Aufführung, in der das Cello singt, um Türen zu einer wünschenswerten Zukunft zu öffnen. Treffpunkt in der Natur der Terrassengärten (ab 10 Jahren)

Getränke und kleine Snacks ab 18.30 Uhr

Beginn der Aufführung um 20 Uhr

Mise à jour le 2023-06-19 par OT REMIREMONT