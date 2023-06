SPECTACLE MUSICAL – TOC TOC COMPAGNIE 8 rue Grillot Plombières-les-Bains, 25 juin 2023, Plombières-les-Bains.

Plombières-les-Bains,Vosges

Toc Toc compagnie.

Deux conteurs et musiciens, Alice Villeminet et Marc Allieri, vous font découvrir un répertoire de musiques traditionnelles de Suède, de France, d’Irlande et d’ailleurs, avec des emprunts à la musique baroque. Histoires du monde, drôles ou mystérieuses : place à la poésie et la rêverie.. Tout public

Dimanche 2023-06-25 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-25 17:30:00. 0 EUR.

8 rue Grillot Bibliothèque ‘La fontaine des mots’

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est



Two storytellers and musicians, Alice Villeminet and Marc Allieri, introduce you to a repertoire of traditional music from Sweden, France, Ireland and elsewhere, with borrowings from Baroque music. Tales from around the world, funny or mysterious: make way for poetry and reverie.

Dos narradores y músicos, Alice Villeminet y Marc Allieri, le presentan un repertorio de música tradicional de Suecia, Francia, Irlanda y otros lugares, con un toque barroco. Historias de todo el mundo, divertidas o misteriosas, dan paso a la poesía y la ensoñación.

Zwei Erzähler und Musiker, Alice Villeminet und Marc Allieri, präsentieren Ihnen ein Repertoire traditioneller Musik aus Schweden, Frankreich, Irland und anderen Ländern, mit Anleihen aus der Barockmusik. Geschichten aus aller Welt, lustige oder geheimnisvolle: Platz für Poesie und Träumerei.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT REMIREMONT