Formation Derniers Secours 8 Rue Germaine Tillion Caen, 13 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Se former aux Derniers secours pour accompagner la fin de vie d’un proche est désormais possible en France. Caen accueillera un nouvel atelier le 13 décembre 2023.

La formation, ouverte à tous et gratuite, se veut « une sensibilisation citoyenne » pour apprendre les gestes qui soulagent et les mots qui apaisent.

Cette formation est gratuite et ouverte à tous (possibilité de participation aux frais : jusqu’à 20€)

Elle est animée bénévolement par un binôme soignant/non soignant expérimenté en soins palliatifs.

La formation transmet les fondamentaux à travers quatre thèmes :La mort fait partie de la vieAnticiper et se préparerSoulager les souffrancesDire adieu

Les inscriptions directement sur le site : https://www.derniers-secours.fr , dans la limite des places disponibles..

2023-12-13 14:00:00 fin : 2023-12-13 19:00:00. .

8 Rue Germaine Tillion Le 1901

Caen 14000 Calvados Normandie



Last aid training to support a loved one at the end of life is now available in France. Caen will host a new workshop on December 13, 2023.

The training, open to all and free of charge, is designed to « raise public awareness » of the gestures that bring relief and the words that soothe.

The course is free and open to all (up to 20?)

It is led on a voluntary basis by a caregiver/non-caregiver pair experienced in palliative care.

The course covers the basics in four areas:Death is part of lifeAnticipating and preparing for deathSupporting sufferingBiding farewell

To register, visit https://www.derniers-secours.fr , subject to availability.

Ya está disponible en Francia la formación en últimos auxilios para ayudar a las personas al final de su vida. Caen acogerá un nuevo taller el 13 de diciembre de 2023.

El curso, abierto a todos y gratuito, pretende « sensibilizar a la opinión pública » sobre la necesidad de aprender los gestos que alivian y las palabras que calman.

El curso está abierto a todos y es gratuito (con la posibilidad de contribuir a los gastos con hasta 20 euros)

Está dirigido de forma voluntaria por un equipo de cuidadores y no cuidadores con experiencia en cuidados paliativos.

El curso cubre los aspectos básicos en cuatro áreas:La muerte forma parte de la vidaAnticipar y prepararse para la muerteSoportar el sufrimientoHacer la despedida

Para inscribirse, visite https://www.derniers-secours.fr , sujeto a disponibilidad.

In Frankreich ist es nun möglich, sich in Letzter Hilfe ausbilden zu lassen, um das Lebensende eines Angehörigen zu begleiten. In Caen wird am 13. Dezember 2023 ein neuer Workshop stattfinden.

Der Kurs ist für alle offen und kostenlos und soll « eine Sensibilisierung der Bürger » sein, um die Gesten zu erlernen, die Erleichterung bringen, und die Worte, die beruhigen.

Der Kurs ist kostenlos und steht allen offen (bis zu 20?)

Sie wird ehrenamtlich von einem in der Palliativpflege erfahrenen Pflege- und Betreuungsteam geleitet.

Die Schulung vermittelt die Grundlagen anhand von vier Themen:Der Tod ist Teil des LebensAntizipieren und sich vorbereitenLeiden lindernAbschied nehmen

Anmeldungen direkt auf der Website: https://www.derniers-secours.fr , solange Plätze verfügbar sind.

