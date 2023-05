[Exposition de peinture & photographie] Yann Pelcat & Fox Ouf 8 rue Georges Sand, 22 juillet 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Au détour de votre balade sur Neuville-Lès-Dieppe, faites une petite halte à la Chapelle de Puys pour découvrir les dernières photographies abstraites de Yann Pelcat et les peintures de l’artiste Fox Ouf..

Vendredi 2023-07-22 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-30 18:00:00. .

8 rue Georges Sand Chapelle de Puys

Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie



During your walk in Neuville-Lès-Dieppe, stop by the Chapelle de Puys to discover the latest abstract photographs by Yann Pelcat and the paintings of the artist Fox Ouf.

De camino a Neuville-Lès-Dieppe, deténgase en la Chapelle de Puys para descubrir las últimas fotografías abstractas de Yann Pelcat y las pinturas del artista Fox Ouf.

Machen Sie auf Ihrem Spaziergang durch Neuville-Lès-Dieppe einen kleinen Zwischenstopp in der Chapelle de Puys, um die neuesten abstrakten Fotografien von Yann Pelcat und die Gemälde des Künstlers Fox Ouf zu entdecken.

