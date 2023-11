CONFERENCE : DE PART ET D’AUTRE DU NO MAN’S LAND AU SOMMET D’UNE COLLINE 8 rue Georges Clémenceau Raon-l’Étape, 1 décembre 2023, Raon-l'Étape.

Raon-l’Étape,Vosges

Yann Prouillet, des éditions Edhisto, donnera une conférence intitulée « de part et d’autre du no man’s land au sommet d’une colline : soldats français vs soldats allemands au Ban-de-Sapt ». Grâce à des témoignages et des photos des combattants de la Fontenelle, vous découvrirez comment soldats français et allemands se font face, s’observent, vivent et combattent, dans cette nouvelle guerre de montagne sr ce front des Vosges naissant.

Inscription souhaiée.. Adultes

Vendredi 2023-12-01 18:00:00 fin : 2023-12-01 20:00:00. 0 EUR.

8 rue Georges Clémenceau Centre culturel François Mitterrand

Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est



Yann Prouillet, from Edhisto Editions, will give a talk entitled « de part et d’autre du no man’s land au sommet d’une colline: soldats français vs soldats allemands au Ban-de-Sapt ». Through personal accounts and photos of the fighters at La Fontenelle, you’ll discover how French and German soldiers faced each other, observed each other, lived and fought, in this new mountain war on the emerging Vosges front.

Registration required.

Yann Prouillet, de Edhisto Editions, ofrecerá una conferencia titulada « A ambos lados de la tierra de nadie en lo alto de una colina: soldados franceses contra soldados alemanes en Ban-de-Sapt ». A partir de relatos de testigos presenciales y fotos de los combatientes de La Fontenelle, descubrirá cómo se enfrentaron, observaron, vivieron y combatieron los soldados franceses y alemanes, en esta nueva guerra de montaña en el emergente frente de los Vosgos.

Inscripción obligatoria.

Yann Prouillet vom Edhisto-Verlag hält einen Vortrag mit dem Titel « de part et d’autre du no man’s land au sommet d’une colline: soldats français vs soldats allemands au Ban-de-Sapt » (Auf beiden Seiten des Niemandslandes auf dem Gipfel eines Hügels: französische Soldaten gegen deutsche Soldaten in Ban-de-Sapt). Anhand von Zeugenaussagen und Fotos der Fontenelle-Kämpfer erfahren Sie, wie sich deutsche und französische Soldaten in diesem neuen Gebirgskrieg an der entstehenden Vogesenfront gegenüberstanden, sich beobachteten, lebten und kämpften.

Anmeldung erwünscht.

