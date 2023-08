CONFÉRENCE – UN NOSTRADAMUS VOSGIEN, LES PROPHÉTIES PERPÉTUELLES DE DOMINIQUE AUBERT 8 rue Georges Clémenceau Raon-l’Étape, 1 septembre 2023, Raon-l'Étape.

Raon-l’Étape,Vosges

Conférence de Yann Prouillet.

Dominique Aubert, sorte de Nostradamus vosgien, est-il un érudit audacieux voire téméraire ? Un plagiaire invétéré ? Un auteur inspiré ? Chacune et chacun se fera son opinion à la lecture de ces prophéties imagées et pittoresques.. Tout public

Vendredi 2023-09-01 18:00:00 fin : 2023-09-01 20:00:00. 0 EUR.

8 rue Georges Clémenceau Médiathèque

Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est



Conference by Yann Prouillet.

Is Dominique Aubert, a sort of Vosges Nostradamus, an audacious or even reckless scholar? An inveterate plagiarist? An inspired author? Everyone will make up his or her own mind after reading these colourful and picturesque prophecies.

Conferencia de Yann Prouillet.

¿Es Dominique Aubert, una especie de Nostradamus de los Vosgos, un erudito atrevido o incluso temerario? ¿Un plagiario empedernido? ¿Un autor inspirado? Cada cual se formará su propia opinión tras la lectura de estas profecías coloristas y pintorescas.

Vortrag von Yann Prouillet.

Ist Dominique Aubert, eine Art Nostradamus aus den Vogesen, ein kühner, ja sogar tollkühner Gelehrter? Ein unverbesserlicher Plagiator? Ein inspirierter Autor? Jeder und jede wird sich nach der Lektüre dieser bildhaften und malerischen Prophezeiungen eine eigene Meinung bilden.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT SAINT DIE DES VOSGES