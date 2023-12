Les nuits de la lecture 8 Rue Gén Leclerc Binic-Étables-sur-Mer Catégories d’Évènement: Binic-Étables-sur-Mer

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:30:00

fin : 2024-01-20 20:00:00 . Lectures de textes, extraits de romans et contes évoquant la thème de cette édition : le corps. A partir de 10 ans.

Organisée conjointement par les Escales de Binic. .

8 Rue Gén Leclerc Bibliothèque Renée Guilloux

Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne

