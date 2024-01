Apéro philopsy – Le Cause Toujours 8 rue Gaston Rey Valence, mercredi 6 mars 2024.

Début : 2024-03-06 19:00:00

fin : 2024-03-06 20:30:00

Avec le Dr Brice Martin, pôle centre de Valence du Centre Hospitalier Drôme Vivarais et Mme Esther Heranz de l’association « Les Philophiles ».

Quand la psychiatrie et la philosophie croisent leurs regards, de nombreuses interrogations émergent.

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



