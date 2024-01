Initiation à l’hypnose et auto hypnose – Le Cause Toujours 8 rue Gaston Rey Valence, mardi 13 février 2024.

Valence Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 18:30:00

fin : 2024-02-13 20:00:00

Avec Marc

Découvrir et expérimenter l’hypnose et l’auto hypnose de manière ludique et bienveillante.

8 rue Gaston Rey Le Cause Toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



