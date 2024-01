Apéro Vinyles – Le Cause Toujours 8 rue Gaston Rey Valence, jeudi 14 mars 2024.

Valence Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 18:30:00

fin : 2024-03-14

Avec Simon

On sort les platines et les enceintes pour partager vos galettes de cire préférées, causer musique, vous déhancher en sirotant un verre et découvrir de petits bijoux. Venez avec vos disques les plus fous !

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



