Atelier cuisine du monde – Le Cause Toujours 8 rue Gaston Rey Valence, samedi 3 février 2024.

Valence Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 08:30:00

fin : 2024-02-03 12:30:00

Avec Wissam et Ghada

On ne s’en lasse pas, ils aiment nous faire découvrir leurs spécialités et partager leurs « secrets » culinaires, laissons-nous surprendre !

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



