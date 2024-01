Atelier d’écriture – Le Cause Toujours 8 rue Gaston Rey Valence, samedi 23 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:30:00

fin : 2024-03-23 12:00:00

Avec Cécile

A partir de petits déclencheurs d’écriture, on invente, on expérimente, on part à l’aventure des mots. Un voyage dans la langue, pour s’amuser et partager. Aucun bagage nécessaire !

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



