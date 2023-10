Le Cause Toujours : Démarreur Quizz de Fin d’année 8 rue Gaston Rey Valence, 22 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Thème d’hivers et variées: proposez vos questions à quizzcausetoujours@saami.space !

Bac de lots à gagner fournis par les participants pour une valeur maximale de 1000 anciens francs..

2023-12-22 19:30:00 fin : 2023-12-22 21:30:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Varied winter theme: submit your questions to quizzcausetoujours@saami.space!

Lots to be won, provided by participants, to a maximum value of 1,000 old francs.

Tema de invierno y variedad: ¡envíe sus preguntas a quizzcausetoujours@saami.space!

Numerosos premios, aportados por los participantes, por un valor máximo de 1.000 CHF.

Abwechslungsreiche Winterthemen: Schlagen Sie Ihre Fragen an quizzcausetoujours@saami.space vor!

Von den Teilnehmern bereitgestellte Preise im Wert von bis zu 1000 alten Franken zu gewinnen.

