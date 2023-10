Le Cause Toujours : Concert « Ah hum Quintet Etienne Roche » 8 rue Gaston Rey Valence, 2 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Une écriture polyphonique qui explore les nombreuses pistes d’un jazz narratif ouvert à tous les vents…Prix libre..

2023-12-02 20:00:00 fin : 2023-12-02 . .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Polyphonic writing that explores the many avenues of a narrative jazz open to all winds…Free price.

Escritura polifónica que explora las múltiples vías del jazz narrativo, abierto a todos los vientos… Precio libre.

Eine polyphone Schreibweise, die die zahlreichen Spuren eines erzählenden Jazz erkundet, der für alle Winde offen ist…Freier Preis.

Mise à jour le 2023-10-12 par Valence Romans Tourisme