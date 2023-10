Le Cause Toujours : Scène ouverte conte 8 rue Gaston Rey Valence, 1 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

On a tous une petite histoire sous la langue, une anecdote, une blague…Que l’on aime raconter ou se faire conter bienvenue dans notre contrée !

Pour les raconteurs qui souhaitent participer, merci de vous inscrire auprès de : fanny.declermont@gmail.com.

2023-12-01 19:30:00 fin : 2023-12-01 21:30:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We all have a little story under our tongues, an anecdote, a joke… that we like to tell or be told. Welcome to our region!

For storytellers wishing to participate, please register with: fanny.declermont@gmail.com

Todos tenemos una pequeña historia bajo la lengua, una anécdota, un chiste… que nos gusta contar o que nos cuenten ¡Bienvenidos a nuestra tierra!

Si quieres participar, regístrate en: fanny.declermont@gmail.com

Wir alle haben eine kleine Geschichte unter der Zunge, eine Anekdote, einen Witz… Die wir gerne erzählen oder erzählt bekommen Willkommen in unserer Gegend!

Erzähler, die teilnehmen möchten, melden sich bitte an bei: fanny.declermont@gmail.com

Mise à jour le 2023-10-12 par Valence Romans Tourisme