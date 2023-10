Le Cause Toujours : Causerie Forêt 8 rue Gaston Rey Valence, 30 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

La forêt est un bien commun précieux, essentielle à la vie sur terre. Quel est son avenir ? Quels sont les enjeux de sa préservation ? Rencontrons-nous pour en parler !.

2023-11-30 18:30:00 fin : 2023-11-30 20:30:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The forest is a precious common asset, essential to life on earth. What is its future? What’s at stake in preserving it? Let’s meet and talk!

Los bosques son un bien común precioso, esencial para la vida en la Tierra. ¿Cuál es su futuro? ¿Qué está en juego para preservarlo? Reunámonos y hablemos de ello

Der Wald ist ein wertvolles Allgemeingut und für das Leben auf der Erde unerlässlich. Wie sieht seine Zukunft aus? Was steht bei seiner Erhaltung auf dem Spiel? Treffen wir uns, um darüber zu sprechen!

Mise à jour le 2023-10-12 par Valence Romans Tourisme