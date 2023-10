Le Cause Toujours : Danse Toujours 8 rue Gaston Rey Valence, 18 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Ramenez avec vous des idées de musiques à faire chauffer la piste de danse ! La commission musique compte sur vous pour venir haut en couleur !.

2023-11-18 19:30:00 fin : 2023-11-18 22:00:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Bring along some ideas for music to get the dancefloor going! The music committee is counting on you to come out in full color!

Trae ideas musicales para animar la pista de baile El comité de música cuenta contigo para que te presentes con estilo

Bringen Sie Musikideen mit, die die Tanzfläche zum Glühen bringen! Die Musikkommission zählt auf Sie, damit Sie farbenfroh kommen!

Mise à jour le 2023-10-12 par Valence Romans Tourisme