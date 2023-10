Le Cause Toujours : Causerie « Des ressources au fond de mes toilettes, pourquoi tirer la chasse ? » 8 rue Gaston Rey Valence, 17 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Notre urine contient des nutriments (azote et phosphore). Nous les éliminons dans les stations d’épuration pour ne pas polluer les milieux aquatiques. Pourquoi ne pas les utiliser directement en agriculture comme engrais ? Ouvert aux ados..

2023-11-17 18:30:00 fin : 2023-11-17 20:00:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Our urine contains nutrients (nitrogen and phosphorus). We dispose of them in wastewater treatment plants so as not to pollute aquatic environments. Why not use them directly in agriculture as fertilizer? Open to teenagers.

Nuestra orina contiene nutrientes (nitrógeno y fósforo). Los eliminamos en depuradoras para no contaminar los medios acuáticos. ¿Por qué no utilizarlos directamente en la agricultura como abono? Abierto a los adolescentes.

Unser Urin enthält Nährstoffe (Stickstoff und Phosphor). Wir entsorgen sie in Kläranlagen, um die Gewässer nicht zu verschmutzen. Warum sollten wir sie nicht direkt in der Landwirtschaft als Dünger verwenden? Offen für Teenager.

