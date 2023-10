Le Cause Toujours : Ciné docu : « Du béton sur nos courgettes » : l’artificialisation des sols 8 rue Gaston Rey Valence, 12 novembre 2023, Valence.

Ce documentaire va à la rencontre de celles et ceux qui s’opposent à l’érosion des espaces exploitables en réhabilitant des modes de production adaptés à la géographie et au climat local des Alpes Maritimes..

This documentary goes to meet the men and women who are fighting the erosion of exploitable areas by rehabilitating production methods adapted to the local geography and climate of the Alpes Maritimes.

Este documental va al encuentro de los hombres y mujeres que luchan contra la erosión de las zonas explotables rehabilitando métodos de producción adaptados a la geografía y al clima local de los Alpes Marítimos.

Der Dokumentarfilm besucht diejenigen, die sich der Erosion der Nutzflächen widersetzen, indem sie Produktionsmethoden rehabilitieren, die an die Geografie und das lokale Klima der Seealpen angepasst sind.

