Le Cause Toujours : Goûter-présentation de la commission docu 8 rue Gaston Rey Valence, 12 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Intéressé·es par la difusion de films au Cause Toujours ?

La commission docu vous invite à un temps d’échange et de rencontre autour d’un café. +d’info : docu@lecausetoujours.fr.

2023-11-12 16:00:00 fin : 2023-11-12 17:00:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Interested in screening films at Cause Toujours?

The docu-committee invites you to meet and exchange ideas over coffee. More info: docu@lecausetoujours.fr

¿Te interesa proyectar películas en Cause Toujours?

El comité de documentación le invita a tomar un café y charlar. Más información: docu@lecausetoujours.fr

Interessieren Sie sich für die Filmvorführung im Cause Toujours?

Die Doku-Kommission lädt Sie zu einem Austausch und einem Treffen bei einem Kaffee ein. +Info: docu@lecausetoujours.fr

Mise à jour le 2023-10-12 par Valence Romans Tourisme