Le Cause Toujours : Théâtre « Pleure pas Bonhomme » 8 rue Gaston Rey Valence, 10 novembre 2023

Valence,Drôme

L’histoire d’un ptit gars qui ne joue pas à être un homme, et va apprendre que sa faiblesse est sa force et trouver sa place au soleil..

2023-11-10 20:00:00 fin : 2023-11-10 21:15:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The story of a little guy who doesn’t play at being a man, but learns that his weakness is his strength, and finds his place in the sun.

La historia de un niño que no juega a ser hombre, pero aprende que su debilidad es su fuerza y encuentra su lugar bajo el sol.

Die Geschichte eines kleinen Jungen, der nicht spielt, ein Mann zu sein, und lernen wird, dass seine Schwäche seine Stärke ist, und seinen Platz an der Sonne finden wird.

