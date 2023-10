Le Cause Toujours : Apéro philo 8 rue Gaston Rey Valence, 10 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Profs de philosophie en lycée, Guillaume et Lise vous proposent ce temps d’échange pour faire sortir la philo de son carcan scolaire !.

2023-11-10 18:00:00 fin : 2023-11-10 19:30:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



High-school philosophy teachers Guillaume and Lise invite you to join them for a discussion that will take philosophy out of the classroom!

Guillaume y Lise, profesores de filosofía de secundaria, organizan este debate para sacar la filosofía de las aulas

Guillaume und Lise, Philosophielehrer an einem Gymnasium, bieten Ihnen diese Zeit des Austauschs an, um die Philologie aus ihrem schulischen Korsett zu befreien!

