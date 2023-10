Le Cause Toujours : Atelier gestion du stress 8 rue Gaston Rey Valence, 8 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Venez découvrir et pratiquer des méthodes simples, agréables pour gérer vous-même le stress, vous ressourcer grâce à la respiration, le mouvement, la concentration et l’imagination..

2023-11-08 18:30:00 fin : 2023-11-08 20:00:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come discover and practice simple, pleasant methods to manage stress yourself, to recharge your batteries through breathing, movement, concentration and imagination.

Venga a descubrir y practicar métodos sencillos y agradables para gestionar usted mismo el estrés, para recargar las pilas mediante la respiración, el movimiento, la concentración y la imaginación.

Entdecken und praktizieren Sie einfache, angenehme Methoden, um selbst mit Stress umzugehen, sich durch Atmung, Bewegung, Konzentration und Vorstellungskraft zu erholen.

