Le Cause Toujours : Apéro jeunes militants 8 rue Gaston Rey Valence, 7 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

On t’invite à un apéro pour se rassembler entre jeunes militant.e.s avec l’ONG du CCFD-Terre Solidaire !.

2023-11-07 18:30:00 fin : 2023-11-07 20:30:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We invite you to an aperitif to get together with young activists and the NGO CCFD-Terre Solidaire!

Nos gustaría invitarte a un aperitivo en el que los jóvenes activistas podrán reunirse con la ONG CCFD-Terre Solidaire

Wir laden dich zu einem Aperitif ein, um junge Aktivisten mit der NGO CCFD-Terre Solidaire zusammenzubringen!

