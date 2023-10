Le Cause Toujours : Atelier arpentage 8 rue Gaston Rey Valence, 3 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

L’arpentage est une méthode de lecture collective d’un livre, issue de l’éducation populaire. Lors d’un temps déterminé, les participant.es se répartissent des morceaux du livre et chacun.e lit de son coté..

2023-11-03 17:30:00 fin : 2023-11-03 20:30:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



L’arpentage is a method of collective reading of a book, originating in popular education. During a set period of time, participants divide up pieces of the book and each reads separately.

La encuesta es un método de lectura colectiva de un libro, originario de la educación popular. A una hora determinada, los participantes se reparten partes del libro y cada uno lee por separado.

Die Arpentage ist eine Methode des gemeinsamen Lesens eines Buches, die aus der Volksbildung stammt. Die Teilnehmer/innen teilen sich Teile des Buches zu einer bestimmten Zeit auf und jeder liest für sich.

