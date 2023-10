Le Cause Toujours : Exposition Izabela Mazikowska et Monika Gollet 8 rue Gaston Rey Valence, 2 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Exposition des pastels et poèmes d’Izabela Mazikowska et Monika Gollet..

2023-11-02 fin : 2023-12-02 . .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Exhibition of pastels and poems by Izabela Mazikowska and Monika Gollet.

Exposición de pasteles y poemas de Izabela Mazikowska y Monika Gollet.

Ausstellung von Pastellbildern und Gedichten von Izabela Mazikowska und Monika Gollet.

