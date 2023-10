Le Cause Toujours, Kesako ? 8 rue Gaston Rey Valence, 28 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Rencontre avec des membres de la commission bénévoles pour répondre à vos questions sur notre association (son histoire, ses projets, sa gouvernance partagée, etc…) et parler des nombreuses façons d’en faire partie !.

2023-10-28 10:30:00 fin : 2023-10-28 12:00:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Meet with members of the volunteer committee to answer your questions about our association (its history, its projects, its shared governance, etc…) and talk about the many ways to be part of it!

Conozca a los miembros del Comité de Voluntarios para que respondan a sus preguntas sobre nuestra asociación (su historia, proyectos, gobierno compartido, etc.) y hablen de las muchas formas de hacerse socio

Treffen mit Mitgliedern des Freiwilligenausschusses, um Ihre Fragen zu unserem Verein zu beantworten (seine Geschichte, seine Projekte, seine geteilte Führung usw.) und über die vielen Möglichkeiten zu sprechen, ein Teil davon zu werden!

Mise à jour le 2023-10-09 par Valence Romans Tourisme