Le Cause Toujours : Caféministe 8 rue Gaston Rey Valence, 19 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Discussion autour des diférents féminismes, des droits des femmes et de l’égalité femme/homme. Ouvert à tout-e-s, vous pouvez rejoindre la page facebook Caféministe Valence pour en savoir plus sur le thème du jour !.

2023-10-19 18:30:00 fin : 2023-10-19 20:30:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discussion about feminism, women’s rights and gender equality. Open to all, you can join the Caféministe Valence facebook page to find out more about the day’s theme!

Un debate sobre las diferentes formas de feminismo, los derechos de la mujer y la igualdad de género. Abierto a todos, puede unirse a la página de Facebook del Caféministe Valence para obtener más información sobre el tema del día

Diskussion über verschiedene Feminismen, Frauenrechte und die Gleichheit von Frau und Mann. Sie können der Facebook-Seite Caféministe Valence beitreten, um mehr über das Thema des Tages zu erfahren!

Mise à jour le 2023-10-09 par Valence Romans Tourisme