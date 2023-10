Le Cause Toujours : Apéro allemand « Frühschoppen » 8 rue Gaston Rey Valence, 14 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

L’occasion d’une rencontre entre germanophones et germanophiles pour discuter dans la langue de Goethe..

2023-10-14 11:00:00 fin : 2023-10-14 12:00:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The opportunity for German speakers and Germanophiles to meet and discuss in the language of Goethe.

Una oportunidad para que germanófonos y germanófilos se reúnan y debatan en la lengua de Goethe.

Gelegenheit für ein Treffen von Deutschsprachigen und Germanophilen, um in der Sprache Goethes zu diskutieren.

Mise à jour le 2023-10-09 par Valence Romans Tourisme