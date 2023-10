Le Cause Toujours : Trico thé 8 rue Gaston Rey Valence, 14 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Tricoter ensemble autour d’un thé, échanger des savoir-faire, des astuces. Les débutant.e.s sont les bienvenu.e.s..

2023-10-14 14:00:00 fin : 2023-10-14 16:45:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Knit together over tea, exchange know-how and tips. Beginners welcome.

Tejer juntos alrededor de una taza de té, intercambiar habilidades y consejos. Los principiantes son bienvenidos.

Stricken Sie gemeinsam bei einer Tasse Tee, tauschen Sie Fertigkeiten und Tipps aus. Anfänger sind herzlich willkommen.

Mise à jour le 2023-10-09 par Valence Romans Tourisme