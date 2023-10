Le Cause Toujours : Apéro vinyle 8 rue Gaston Rey Valence, 12 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Non pas une, mais 33 révolutions par minute ! On sort les platines et les enceintes pour que vous veniez partager vos galettes de cire préférées, causer musique, vous déhancher en sirotant un verre et découvrir de petits bijoux..

2023-10-12 19:00:00 fin : 2023-10-12 20:00:00. .

8 rue Gaston Rey Le Cause toujours

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Not one, but 33 revolutions per minute! We’re bringing out the turntables and speakers so that you can share your favorite wax cakes, talk music, sip a drink and discover new gems.

No una, ¡sino 33 revoluciones por minuto! Sacaremos los platos y los altavoces para que puedas venir a compartir tus pasteles de cera favoritos, hablar de música, moverte al ritmo mientras te tomas una copa y descubrir auténticas joyas.

Nicht eine, sondern 33 Revolutionen pro Minute! Wir packen die Plattenspieler und Lautsprecher aus, damit Sie Ihre Lieblingswachskuchen mit uns teilen, Musik plaudern, bei einem Drink die Hüften schwingen und kleine Juwelen entdecken können.

Mise à jour le 2023-10-09 par Valence Romans Tourisme